إجراءات إعادة الوجه الجمالى والحضارى لأسوان × 12 نقطة

أسوان – صلاح المسن

تستعد أسوان للموسم السياحى القادم من أجل النهوض بالقطاع السياحى وإعادة أسوان لمكانتها الطبيعية على خريطة السياحة الدولية، ومن المقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وأيضاً المستقبلية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة.

"اليوم السابع" يقدم أبرز الإجراءات العاجلة والمستقبلية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لأسوان فى 12 نقطة:

أولا : تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة مع دورية انعقاده كل شهر

ثانيا : تشكيل لجنة لتسويق السياحة الثقافية للإعداد الجيد لمشاركة أسوان فى البورصات العالمية بجناح متميز يظهر المقومات السياحية والتنوع الفريد فى المنتج السياحى

ثالثا: إنشاء موقع إلكترونى للخدمات السياحية بمختلف اللغات وتصميم الهوية البصرية لمدينة أسوان

رابعا : تخصيص مراسى سياحية لرحلات الفلوكة النيلية مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة هذه المراسي

خامسا: سيتم تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق الرئيسية بالتعاون مع مديرية الأمن وأيضاً إنشاء جراجات متحركة

سادسا : ضبط حركة وتشغيل عربات الميكروباص والتاكسى والحنطور بتحديد خطوط سير لها وترقيمها

سابعا : تفريغ مدينة أسوان تدريجياً من عربات الكبود ومنع حركة عربات التوك توك فى الشوارع والطرق الرئيسية

ثامنا : سيتم تشكيل لجنة للانضباط تقوم مهامها على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات فى الشارع الأسوانى من خلال اكتشافها وضبطها ثم إتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة

تاسعا : المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل

عاشرا: تم تغطية 90 % من مدينة أسوان بكاميرات المراقبة

حادى عشر:أعمال الرصف فى طرق السادات وخان أسوان ومطلع الصداقة ثم يعقبه العمل فى شارع الفنادق وطريق السماد، وطرح المرحلة الأولى من الطريق البديل للسادات بطول 2 كم وبتكلفة 3 مليون جنيه من إجمالى حوالى 5 كم

ثانى عشر: بدء العمل فى ازدواج 125 كم من الطريق الصحراوى الغربى بداية من أسوان وحتى إدفو بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منه فى يونيو 2021 .