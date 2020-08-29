أول صورة المتهمين فى واقعة تبادل إطلاق نار لسرقة المنازل بمركز الوقف بقنا

قنا- فريق المحافظات

حصل اليوم السابع على أول صورة للمتهمين في واقعة تبادل النار مع أهالي ناحية العزازمة بمنطقة الجرف بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا، أثناء محاولتهم سرقة الماشية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، وضبط متهم ثالث.



المتهمين

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا من مركز شرطة الوقف، يفيد وقوع اشتباكات بين أهالي مركز الوقف وخارجين عن القانون أثناء محاولتهم سرقة الماشية، مما أسفر عن مصرع عبدالناصر.ع.ع، يبلغ من العمر 30 عاما، وإصابة مرعي.ع.م، يبلغ من العمر 30 عاما، مقيمين بقرية أبوحزام بمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وتمكن الآخير من الهروب داخل زراعات القصب، قبل ضبطه من قبل الأهالي وتسليمه للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.