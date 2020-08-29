رويترز

قال مسؤولون اليوم السبت، إن أوكرانيا سجلت 2481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من 2438 حالة في اليوم السابق.

تأتي الزيادة بعدما فرضت أوكرانيا هذا الأسبوع حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب الوافدين حتى 28 سبتمبر ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر لاحتواء زيادة الحالات في الآونة الأخيرة. وبلغ إجمالي الإصابات هناك حتى الآن 116987 حالة إلى جانب وفاة 2492 شخصا بالفيروس.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن البلاد ستغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه سيُسمح لفئات معينة من الأجانب بالدخول.