اليوم السابع
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أمريكا أكبر الخاسرين عالميا بسبب توقف السياحة.. 30 مليون دولار فى 4 أشهر

السبت، 29 أغسطس 2020 12:00 ص
أمريكا أكبر الخاسرين عالميا بسبب توقف السياحة.. 30 مليون دولار فى 4 أشهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت آمال رسلان

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كشفت إحصائيات منظمة السياحة العالمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى فى خسائر الإيرادات السياحية خلال 2020، بخسارة إجمالية قدرها 30,7 مليون دولار أمريكى فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.

وأكدت المنظمة أنه بحلول نهاية مارس 2020، تم وضع 31 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة فى حالة إغلاق، وفى نفس الشهر تم حظر السفر لأى شخص من منطقة شنجن الأوروبية أو المملكة المتحدة أو أيرلندا من دخول الولايات المتحدة، تأثير كبير على عائدات السياحة.

كما أوضحت الإحصائيات الدولية، أن الدول الأوروبية تشكل 50% من إجمالى الدول التى عانت من أكبر الخسائر فى عائدات السياحة، مع تصنيف إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة فى قائمة العشر الأكثر تضرراً.

إسبانيا سجلت أكبر خسارة في المجموعة الأوروبية بانخفاض بنسبة 98% في أعداد السائحين الوافدين الدوليين في يونيو، وخسارة في الإيرادات بلغت 9.74 مليار دولار.

وخلال الأيام الماضية، بدأ السائحون فى العودة إلى وجهة العطلات الشهيرة، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى فرض المملكة المتحدة الحجر الصحي لأي شخص يعود من إسبانيا اعتبارا من نهاية يوليو، علاوة على استعادة تحذير السفر إلى إسبانيا من قبل بقي الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.

وتشير هذه الإجراءات الجديدة إلى أن خسارة إسبانيا في الإيرادات ستستمر في الزيادة مع تباطؤ السياحة مرة أخرى. فيما تعد فرنسا البلد الأكثر زيارة في العالم حيث يزورها أكثر من 89 مليون سائح كل عام، ولكن تأثير COVID-19 أدى إلى خسارة إيرادات إجمالية قدرها 8.77 مليار دولار أمريكي. هذه الخسارة الكبيرة تجعلها الدولة الثالثة في العالم التي لديها أكبر خسارة في الإيرادات بسبب الوباء العالمي والثانية في أوروبا.


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