ألمانيا تسجل 1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1479 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 240986.

وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9289.

وكانت قد مددت الحكومة الألمانية تحذير السفر للسياح بسبب وباء كورونا لأكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر، فيما دعا الألمان إلى عودة السياحة الشعبية لديهم إلى مصر وتونس.

وأصدر وزير الخارجية هايكو ماس ، في 17 مارس تحذيرًا من السفر للسياح إلى حوالي 200 دولة في العالم، وفي يونيو تم استبعاد دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن الخالية من السيطرة على الحدود وكذلك بريطانيا العظمى وأندورا وموناكو وسان مارينو ودولة الفاتيكان.