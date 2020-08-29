أستراليا تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ملبورن (رويترز)

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، اليوم السبت، أدنى زيادة فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ نحو شهرين ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل رفع قيود التباعد الاجتماعي.

وتطبق ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا منذ أربعة أسابيع عزلا عاما صارما يستمر ستة أسابيع دفعت إليه موجة ثانية من الإصابات فى ثانى أكبر مدن استراليا.

وسجل مسؤولو الولاية اليوم السبت 94 حالة إصابة جديد بكوفيد-19 و18 حالة وفاة. وكانت تلك أول مرة يتراجع فيها عدد حالات الإصابة اليومية لأقل من المئة منذ ثمانية أسابيع ويواصل اتجاها نزوليا بشكل مطرد هذا الأسبوع.

وسجلت استراليا فى المجمل نحو 25500 حالة إصابة و601 حالة وفاة حتى الآن جراء هذه الجائحة.