أذربيجان تمدد بعض إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا حتى 31 سبتمبر

رويترز

قالت الحكومة اليوم السبت، إن أذربيجان مددت بعض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق الحدود حتى 31 سبتمبر بعد تسجيل زيادة جديدة في حالات الإصابة بالمرض.