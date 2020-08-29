اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 02:18 م
خالد صلاح
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أذربيجان تمدد بعض إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا حتى 31 سبتمبر

السبت، 29 أغسطس 2020 01:21 م
أذربيجان تمدد بعض إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا حتى 31 سبتمبر كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الحكومة اليوم السبت، إن أذربيجان مددت بعض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق الحدود حتى 31 سبتمبر بعد تسجيل زيادة جديدة في حالات الإصابة بالمرض.

وأضافت أن أذربيجان شهدت زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا تراوحت بين 130 و180 إصابة في الأسابيع الماضية.

وسيفتح البلد المتاحف والمعارض مجددا اعتبارا من أول سبتمبر.

لكن مراكز التسوق ستظل مغلقة كما ستبقى وسائل النقل العام محدودة وسيظل الحظر على الانتقالات بين المناطق ساريا.

وسجل البلد 35986 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و527 وفاة حتى اليوم السبت.

 


أذربيجان

كورونا

اصابات كورونا

إجراءات العزل

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