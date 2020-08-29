أخبار الاقتصاد اليوم.. إنفاق 174 مليار جنيه على مياه الشرب والصرف خلال 6 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 29-8-2020 أخبار الاقتصاد المصرى، بين تصريحات مهمة للوزراء وبين لقاءات ميدانية ونشر قائمة السلع المعفاة من الجمارك.

ننشر قائمة السلع المعفاة من الجمارك في أول سبتمبر وفقا لاتفاق الميركسور

بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور، اعتباراً من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، الذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ينشر "اليوم السابع" قائمة السلع المعفاة، وهي كالتالي:

ذكرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B من الاتفاق تتضمن الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي.

وقالت الوزيرة إن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.

174 مليار جنيه الإنفاق على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال 6 سنوات

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

وأوضح وزير الإسكان خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات، أن نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 % (100 % على مستوى الحضر – 97.4 على مستوى الريف)، وكانت فى عام 2014، 97 %، وتبلغ كمية المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعـادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65 %، بعدما كانت فى عام 2014، 50 %، موزعة كالتالى (96 % على مستوى الحضر، وكانت فى عام 2014، 79 % – 37.5 على مستوى الريف، وكانت فى عام 2014، 12 %)، وتبلغ الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

إنشاء أول قاعدة بيانات للمصانع المحلية للتسويق لمنتجاتها إلكترونيا

قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد قرر إنشاء أول قاعدة بيانات تضم كافة المصانع بالمناطق الصناعية في مصر، بهدف الترويج للمنتجات المصرية خارجياً، وبحث فتح أسواق تصديرية جديدة، علاوة على تعريف مجتمع الأعمال بالمنتجات المنتجة محلياً لبحث استخدامها بديلاً للمستوردة، مضيفاً أن الاتحاد سيوقع عقداً مع إحدى الشركات، يوم الاثنين المقبل، لإنشاء بوابة إلكترونية تضم كافة المصانع والبيانات المتاحة عنها.

وأكد "حفيلة"، لـ"اليوم السابع"، على أهمية التسويق الإلكتروني للمنتجات المصرية في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة الطيران بمعظم الدول، مما أثر على استقدام مشترين للمعارض المحلية أو مشاركة الشركات المصرية بمعارض خارجية، مطالباً المصانع المحلية بضرورة الإسراع لتسجيل كافة بياناتها وعرض منتجاتها وشهادات الجودة التي حصلت عليها لزيادة مبيعات منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة.

واردات مصر من المحمول تفقد 92 مليون دولار فى شهر واحد فقط

حققت الواردات المصرية من أجهزة تليفون الأفراد "الهواتف المحمولة" تراجعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي، لتواصل بذلك منحنى التراجع الذي بدأ مع بداية العام الجاري 2020 بالتزامن مع تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على أسواق صناعة الهواتف المحمولة حول العالم.

وأظهرت بيانات الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة بلغت نحو 56 مليونا و746 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 149 مليون و125 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 92 مليون و379 ألف دولار دفعة واحدة.

وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية بلغ نحو 254 مليونا و112 ألف دولار، مقابل 509 ملايين و333 ألف دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 255 مليونا و221 ألف دولار.

المالية: 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين شهريًا حتى نهاية أكتوبر

افق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على عقد 4 جلسات للجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية شهريًا حتى نهاية أكتوبر المقبل، لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية لمن استوفوا الشروط المقررة ممن تقدموا بطلباتهم إلكترونيًا خلال فترة تعليق العمل بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس «كورونا» المستجد، على النحو الذى يُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات قبول القيد ونقل القيد وفق القواعد المُحددة.

أشار بيان لوزارة المالية، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والحفاظ على المسافات الآمنة خلال انعقاد جلسات لجنة قيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ بما يتسق مع جهود الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه يتم تلقى طلبات القيد أو نقل القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين، وغيرهما عبر البريد الإلكتروني: «financailsector@gmail.com»، بحيث يتم إنهاء إجراءات هؤلاء المتقدمين «عن بعد»؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، وتقليل التجمعات، موضحًا أنه يتم إخطار هؤلاء المتقدمين بمواعيد عقد لجان القيد لإجراء اختبارات الكفاءة المهنية، عبر الصفحة الرسمية لقطاع الحسابات والمديريات المالية بالفيس بوك.

غرفة صناعة الحبوب تعقد ندوة عن معايير السلامة بمشاركة "سلامة الغذاء"

نظمت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين، ندوة بحضور د. حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتعريف بالهيئة ودورها، ولتوضيح و شرح الخدمات التي تقدمها للشركات بقطاع صناعة الحبوب.

وتقدمت غرفة الحبوب بعدد من المقترحات لهيئة سلامة الغذاء، في شأن آليات التعامل مع الهيئة، لتحقيق أفضل طرق تسهل على الشركات بقطاع صناعة الحبوب.

من جانبه، قال طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب، إن اللقاء يهدف إلى النهوض بصناعات الحبوب في كافة قطاعاتها، وسعياً من الغرفة إلى إطلاع أعضائها على كل جديد وحديث في مجال سلامة الغذاء والتأثير الايجابى للالتزام بمعايير السلامة والجودة على تنافسية المنتج المصري في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية.