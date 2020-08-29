أخبار × 24 ساعة.. بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
الصحة: تسجيل 223 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 20 حالة وفاة
http://www.youm7.com/4950799
بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر
http://www.youm7.com/4950698
المترو يشدد على منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات
http://www.youm7.com/4950140
الأوقاف تؤكد عدم رصد مخالفات فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا.. فيديو وصور
http://www.youm7.com/4950476
نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا
http://www.youm7.com/4950617
مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر
http://www.youm7.com/4950142
"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس للبقالين
http://www.youm7.com/4949278
القوى العاملة تعلن تحويل 10ملايين جنيه لـ570 عاملا غادر الأردن..اعرف أسماءهم
http://www.youm7.com/4949907
فيديو.. وزير الأوقاف يهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة ويدعو الله أن يعجل برفع الوباء
http://www.youm7.com/4950276
مرصد الإفتاء يشيد بالقبض على محمود عزت ويعتبره إحباطا للكثير من مخططات الجماعة الإرهابية
http://www.youm7.com/4950229
التأمينات تستعد لصرف معاشات سبتمبر بجداول منظمة منعا للتزاحم
http://www.youm7.com/4949283
وزير الأوقاف: اللهم لا تحرمنا بعد اليوم من صلاة الجمعة والجماعة.. صور
http://www.youm7.com/4950105
"القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه
http://www.youm7.com/4950044
وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة
http://www.youm7.com/4950039
صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا
http://www.youm7.com/4950005
صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شابا بالمنوفية
http://www.youm7.com/4949910
محافظا القاهرة والجيزة يؤدون صلاة الجمعة وسط المواطنين
http://www.youm7.com/4950310
رئيس جامعة حلوان يشيد بمشروع قانون تحميل الراسبين رسوم الدراسة
http://www.youm7.com/4950379
الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة
http://www.youm7.com/4950088
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة