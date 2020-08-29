أخبار × 24 ساعة.. بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: تسجيل 223 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 20 حالة وفاة

http://www.youm7.com/4950799

بدء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية الجديدة 8 سبتمبر

http://www.youm7.com/4950698

المترو يشدد على منع استقلال الخطوط الثلاثة بدون ارتداء كمامات

http://www.youm7.com/4950140

الأوقاف تؤكد عدم رصد مخالفات فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا.. فيديو وصور

http://www.youm7.com/4950476

نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا

http://www.youm7.com/4950617

مد باب التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة حتى 2 سبتمبر

http://www.youm7.com/4950142

"التموين" تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس للبقالين

http://www.youm7.com/4949278

القوى العاملة تعلن تحويل 10ملايين جنيه لـ570 عاملا غادر الأردن..اعرف أسماءهم

http://www.youm7.com/4949907

فيديو.. وزير الأوقاف يهنئ المصريين بعودة صلاة الجمعة ويدعو الله أن يعجل برفع الوباء

http://www.youm7.com/4950276

مرصد الإفتاء يشيد بالقبض على محمود عزت ويعتبره إحباطا للكثير من مخططات الجماعة الإرهابية

http://www.youm7.com/4950229

التأمينات تستعد لصرف معاشات سبتمبر بجداول منظمة منعا للتزاحم

http://www.youm7.com/4949283

وزير الأوقاف: اللهم لا تحرمنا بعد اليوم من صلاة الجمعة والجماعة.. صور

http://www.youm7.com/4950105

"القوى العاملة" توفر 2700 فرصة عمل في 15 شركة براتب 2500 جنيه

http://www.youm7.com/4950044

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة من مسجد محمد على بالقلعة

http://www.youm7.com/4950039

صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا

http://www.youm7.com/4950005

صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1439 شابا بالمنوفية

http://www.youm7.com/4949910

محافظا القاهرة والجيزة يؤدون صلاة الجمعة وسط المواطنين

http://www.youm7.com/4950310

رئيس جامعة حلوان يشيد بمشروع قانون تحميل الراسبين رسوم الدراسة

http://www.youm7.com/4950379

الأرصاد تتوقع ارتفاعا طفيفا بالدرجات غدا وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36 درجة

http://www.youm7.com/4950088