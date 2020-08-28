CNN تكشف مشاهد أكثر من 21 مليون أمريكى لخطاب قبول ترامب الترشح لولاية ثانية

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت شبكة CNN، أن أكثر من 21 مليون أمريكي شاهدوا خطاب دونالد ترامب، والذى أعلن فيه قبول ترشيح الحزب الجمهورى له لولاية ثانية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمام أنصاره فى حديقة البيت الأبيض عن قبول ترشيح الحزب الجمهورى له لولاية ثانية وأخيرة، متجاهلًا انتقادات استخدامه مقر الرئاسة فى حملته الدعائية، وقال ترامب فى كلمته وسط عائلته وأمام مؤيديه: "أقبل بشدة هذا الترشيح"، فى المقابل ردد أنصاره هتاف "أربع سنوات أخرى!" و"أمريكا!"، وهاجم ترامب منافسه الديمقراطى جو بايدن، مؤكدًا أن فوزه سيؤدى إلى تفاقم الصراع العرقى وجائحة فيروس كورونا، ووصفه بـ" متطرف يسارى".