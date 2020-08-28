اليوم السابع
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761 مليون برميل ارتفاعا فى المخزونات النفطية العالمية نهاية الربع الثانى 2020

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:00 ص
761 مليون برميل ارتفاعا فى المخزونات النفطية العالمية نهاية الربع الثانى 2020 نفط
كتبت - مروة الغول

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شهد إجمالي المخزونات النفطية العالمية "التجارية والإستراتيجية" في نهاية الربع الثاني من عام 2020 ارتفاعًا قياسيًا مقدارة 761مليون برميل، أي بنسبة 8.1٪مقارنة بالربع السابق ليبلغ 10.204مليار برميل، ما يمثل ارتفاعًا بنحو 1.253مليار برميل، اي بنسبة 14%بالمقارنة بالربع المناظر من العام السابق.

وأوضحت دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان "انعكاسات جائحة فيروس كورونا المستجد علي الأوضاع البترولية العالمية"، ارتفاع إجمالي المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية  في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بمقدار262 مليون برميل عن مستوي الربع السابق ليصل إلي 3.250مليار برميل  وهو مستوي مرتفع بمقدار 320مليون برميل  عن مستويات الربع المماثل  من العام السابق.

وأوضحت الدراسة، أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلي مستوي متوسط السنوات الخمس السابقة، ويعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك بلس  لافته أنه في هذا السياق  تجدر الإشارة إلي أن الزيادة في مستوي تلك المخزونات عن متوسط السنوات الخمس السابقة قد ارتفعت بشكل حاد لتصل إلي نحو 300مليون برميل في نهاية شهر يونيو 2020وفقا لأحدث التقديرات المتاحة  وهو أعلي مستوي لها علي الإطلاق.

 

 

 


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اتفاق خفض الانتاج

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المخزون النفطي

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