6399 مسجدا تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن عودة صلاة الجمعة اليوم بكافة أنحاء المحافظة بعدد 6399 مسجدا بمختلف مدن وقرى المحافظة ، وهي المساجد التي يتوفر بها إمام، أو خطيب جمعة، أو خطيب جمعة متطوع، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأداء الصلاة وفقا للإجراءات التى أقرتها وزارة الأوقاف .

ومن جانبه شدد "الفقى" على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد ومن أهمها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات، وتطهير المساجد قبل وبعد الصلاة، وعدم السماح للمصلين بالاستمرار بالمسجد بعد انتهاء الصلاة، مشيرا إلى أهمية التزام المصلين حرصا على سلامتهم .

وأكد على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على الالتزام بجميع ضوابط عودة صلاة الجمعة للمساجد، وفي مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، على أن تكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق فقط.