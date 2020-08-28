ولادات نادرة بمستشفيات الأقصر.. أم تلد 5 توائم وأخرى تنجب طفلين من رحمين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 5 توائم بنجاح، وتم وضع الأطفال الخمسة داخل الحضانة لضعف حالتهم الصحية، حيث يقول الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، إن الأم وصلت إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة، وعلى الفور تم نقلها لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياتها، مشيراً إلى أنها الآن بصحة جيدة، وتم نقل التوائم الخمسة للحضّانة نظراً لنقص نموهم حيث أن حمل والدتهم لهم لم يمض عليه أكثر من 24 أسبوعاً.

وفى سياق متصل، شهدت محافظة الأقصر، حالة ولادة نادرة الحدوث لسيدة تحمل رحمين، حيث أن هذه الحالة لا تحدث إلا مرة واحدة فقط من بين كل 500 مليون سيدة فى العالم، حيث يقول الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، أنه تم إجراء عملية قيصرية لسيدة "ل.أ" 23 عاما، وتحمل رحمين حيث أنجبت طفلين، وكان كل جنين منهما فى رحم منفصل عن الآخر.

ويضيف الدكتور محمد عز الدين، فى بيان صحفى، أن السيدة خضعت لعملية ولادة قيصرية فى شهرها التاسع، حيث كانت تحمل رحمين كاملين بـ2 عنق رحم والجنينين فى كل رحم منفصل عن الآخر، لافتا إلى أن هذه الحالة تسمى طبيا "الرحم ثنائى القرن" أى أنها على خلاف باقى النساء تمتلك رحمين وليس واحدا، ولكنه من المعروف أن معظم النساء الحوامل اللواتى لديهن الحالة ذاتها يحملن أطفالهن فى جانب واحد فقط، حتى ولو كن حاملات بتوأم، إلا أن هذه الحالة النادرة جعلت كل رحم من الرحمين ينمو فيه طفل مختلف.

يشار إلى أن هذه المرة تعد الثانية بمحافظة الأقصر، حيث شهدت الأقصر إجراء عملية قيصرية لسيدة بها رحمين بمركز إسنا جنوب الأقصر.