وفاة مؤسسة مطبخ "خيرى" لمساعدة البسطاء بالشرقية فى ذكري يوم ميلادها.. صور

سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة الشرقية، حيث استيقظوا على خبر وفاة "سوزان المسلماني" مؤسسة مطبخ زواد الخيري في الزقازيق، وأحد أهم الداعمين للعمل الخيري والمجتمعي في الشرقية، إثر عملية جراحية عن عمر يناهز 36 عاما.

يذكر أن الراحلة لديها طفلتان 11 و8 سنوات، وتوفيت فى ذكري يوم ميلادها، وكانت من أوائل المؤسسين والمنفذين للمطبخ الخيري في الزقازيق، وتقديم الوجبات للأسر غير القادرة، كما أسست جمعية ومطبخ خيري تحت اسم "زواد".

وساهمت الراحلة فى رفع الأعباء عن مئات الأسر والمرضى والمحتاجين على مدار سنوات، وكانت تمتع بحسن ودماثة الخلق وطيب السيرة الحسنة، وشيعت جنازتها بعد صلاة الجمعة بمدينة أبو حماد.

فيما تحولت صفحات التواصل الإجتماعى بين أبناء المجتمع المدنى بالشرقية، إلى دفتر عزاء وخيم الحزن على الجميع على رحيل أحدى رائدات العمل الخيرى بالمحافظة فى سن مبكر.