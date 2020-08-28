وعدت فأوفت.. الحاجة سعدية من الشرقية نذرت توزع أزر بلبن مع عودة صلاة الجمعة.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

"كنت ندراها لوجه الله.. فرحتى بعودة فتح بيوت الله لا توصف، فاليوم هو عيد".. هكذا بدأت الحاجة سعدية سيد أحمد 66 عاما من مدينة القرين بالشرقية حديثها لـ"اليوم السابع"، وهى تنهمر دموع الفرح من عينيها من توزيعها 1000 طبق أرز بلبن على الأهالى بمناسبة عودة إقامة صلاة الجمعة، تلك الوجبة التى اعتاد المصريون إعدادها فى المناسبات السعيدة.

وقالت الحاجة سعدية: "منذ قرار غلق المساجد فى مارس الماضى تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وأنا ندرت إن عشت ليوم فتح المساجد سأقوم بتوزيع رز بلبن"، مضيفة أنها نفذت النذر قبل شهر بعودة الصلوات الخمس، وكررت النذر اليوم الجمعة مع عودة إقامة أول صلاة جمعة بحضور المصليين.

ولفتت إلى أن عليها نذر آخر هو بعد أن يعود فتح الحرم للمصلين سأقوم بتوزيع الأرز باللبن، مؤكدة أن الشهور الماضية مرت عليها فى حزن شديد لحرمانهم من دخول بيوت الله والصلاة فيها.

وعن تفاصيل إعداد أطباق الأزر باللبن قالت: "اشتريت اللبن والأطباق بنفسى وقمت فجرا للطهى وحدى تنفيذا للنذر، وعاوننى أحفادى وأهالى المنطقة فى حمل الصوانى التى بها الأطباق ووقفنا أمام باب مسجد أولاد سالم الذى يقع بجوار منزلها ووزعت بنفسها، مضيفة: "وتوجهت بعد ذلك لمسجد آخر مجاور وزعت على مصلين، والتف الأهالى والشباب الأحفاد حولى لمعاونتى وتوزيع كل الأطباق على أهالى المنطقة وأطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بهذا اليوم، وهذا لوجه الله لكننى فوجئت بانتشار صورى على فيس بوك".

ودعت الحاجة سعدية بأن يحفظ مصر من كل شر ووباء، ويعين الرئيس السيسى على استكمال نهضة البلاد، مؤكدة أن زوجها كان ضمن جنود الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر، وظل يخدم فيه حتى خرج برتبة ملازم أول وتوفى منذ 3 سنوات، وأنها وزوجها ربيا أبناءهما واحفادهما على عشق تراب هذا الوطن.

من جانبه أكد الشيخ خالد عبد العزيز، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بالشرقية، أن لجان التفتيش التى مرت على مساجد المحافظة وعددها 7771 مسجدا على مستوى المحافظة، لم ترصد أى مخالفات لتعليمات تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بها والالتزام بتعليمات الوزايه فى هذا الشأن تحت إشراف الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة.

وأكد لـ"اليوم السابع" التزام الجميع بإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الإجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.