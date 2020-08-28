اليوم السابع
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وزير خارجية ألمانيا يدعو لمناقشة إجراءات بشأن شرق المتوسط في القمة الأوروبية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:33 م
وزير خارجية ألمانيا يدعو لمناقشة إجراءات بشأن شرق المتوسط في القمة الأوروبية هايكو ماس وزير الخارجية الألماني
كتب رامى محيى الدين

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: العلاقة مع تركيا أكثر من محتقنة بسبب الوضع في شرق المتوسط، يجب مناقشة اتخاذ إجراءات رادعة ضد تركيا في القمة الأوروبية، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكان قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الإثنين الماضى، إن الوزير هايكو ماس يعتزم مناقشة نزاع الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في أثينا وأنقرة الثلاثاء.

 

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي دوري للحكومة أن ألمانيا تأسف لقرار تركيا تمديد أنشطة سفينة تنقيب.

 

وتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بعد أن أرسلت تركيا سفينة المسح أوروتش رئيس ترافقها سفن حربية، للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة يطالب البلدان بالسيادة عليها.

 


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