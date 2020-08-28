وزير الصحة الفرنسى يعلن اعتزام بلاده إجراء مليون اختبار أسبوعى لفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران، اليوم الجمعة، وضع هدف بإجراء مليون أختبار لفيروس كورونا المستجد بشكل أسبوعى فى محاولة لإحتواء التفشى الذى عاد من جديد، وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع السلطات الصحية برئاسة رئيس الوزراء جون كاستيكس.

وسجلت فرنسا 6111 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 أمس الخميس، خلال الـ 24 ساعة فقط، مقارنة بـ 5429 فى اليوم السابق، ويبلغ إجمالى الحالات المؤكدة فى البلاد 259698 وعدد الوفيات 30576.

يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسى جون كاستيكس، كان قد أعلن أمس الخميس، قرار بأن ارتداء الكمامات ليس فقط فى الأماكن المعروفة بالـ"حمراء"، وإنما فى مختلف أنحاء العاصمة باريس، على أن يكون الأمر أجباريا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى، قد دعا الفرنسيين إلى التحلى بـ"روح المسئولية" لوضع الكمامات، متمنياً أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء الذى لا يزال يتفشى فى فرنسا.

وأوضح كاستيكس عبر إذاعة "فرانس انتر": "لم أؤمن يوماً بأن الدولة يمكن أن تفعل كل شىء، تتحمل قسطها من المسئولية... لكن يجب أن يشعر الجميع بأنهم معنيون فى المعركة ضد الوباء".