وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السلام.. صور

بورسعيد محمد فرج

أدى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة، بمسجد السلام فى حى الشرق ببورسعيد، فى أول صلاة جمعة، وسط فرحة كبيرة لرواد المساجد عقب قرار لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ شهر مارس الماضى للحد من تفشى فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأهالى المحافظة.

وجاءت الخطبة تحت عنوان "الأمل حياة"، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد، واحضار كل مواطن لسجادة الصلاة الشخصية.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصلين بعودة صلاة الجمعة، مؤكدا أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالصلاة مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة.

وكان قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات وحضور عدد من قيادات الوزارة. وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمشروع أنفاق بورسعيد الذى يعد أحد المشروعات القومية التنموية التى تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى تنفيذ الوزارة لعدد من الأحداث المتنوعة فى تلك المشروعات بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبرى والاستفادة من قيمة الرياضة فى التسويق للمدن، والمشروعات الجديدة.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها فى جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة فى حياة الفرد، ودورها فى تنشئته بصورة إيجابية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مبادرة "دراجتك ..صحتك" التى تنفذها الوزارة من توفير الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بأسعار مدعمة، وتم تنفيذ مرحلتين منها حتى الآن، وجارى العمل على إطلاق مرحلة جديدة تتضمن أعداد أكبر من الدراجات تتناسب مع طلبات الشباب، مشيراً إلى رعاية السيد الرئيس للمبادرة تأكيداً على اهتمام سيادته الواضح بنشر ممارسة الرياضة بالمجتمع كون الرياضة تساهم فى تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها ووسيلة انتقال اقتصادية.

وأضاف الوزير أن محور التنمية الرياضية يعد أحد المحاور الرئيسية التى تستهدفها الوزارة فى تطوير قطاع الرياضة ويتضمن تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحى للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بوجودة وسط شباب المحافظة حول احدى المشروعات القومية العملاقة بعد ان سطر عمال مصر العظماء بحروف من نور تلك الملحمة الرائعة بحفر انفاق قناة السويس ببورسعيد والاسماعيلية واصفا تلك اللحظة بالتاريخية، مؤكدا على أن تلك الأنفاق ستخدم وتدعم بقوة الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التى تشهدها منطقة محور قناة السويس خاصة بورسعيد التى تعتبر قاطرة للتنمية فى مصر.

وأضاف محافظ بورسعيد منذ عامين فى نهاية نوفمبر 2015 اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى اشارة التنمية لشرق بورسعيد وتنمية سيناء وربطها بالوادى واليوم بعد عامين نرى بشرق بورسعيد اكبر ميناء محورى على مساحة 5 كم واكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع اكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع. والان الحلم الكبير وجود الانفاق التى ربطت الوادى بسيناء .

وأكد المحافظ على أن ما تشهده مصر من مشروعات فى عهد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لم تشهده خلال نصف قرن مضى.