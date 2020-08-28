اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الهولندى يعلن موافقة بلاده فرض عقوبات على تركيا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:33 م
وزير الخارجية الهولندى يعلن موافقة بلاده فرض عقوبات على تركيا وزير خارجية هولندا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الهولندى إن بلاده لا تمانع في فرض عقوبات على تركيا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

قالت مصادر رسمية يونانية الأسبوع الماضى، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

فى مشهد يؤكد نوايا تركيا الخبيثة وعدوانها على جيرانها وأطماعها، ذكرت وسائل إعلام يونانية أن قراصنة أتراك يخترقون مواقع للجيش اليونانى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وشهدت أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية، انتفاضة ضد الممارسات غير القانونية لتركيا في منطقة الشرق المتوسط، فى الوقت الذى ألمحت فيه دول أوروبية إلى إمكانية فرض عقوبات على تركيا مع استمرار إرسالها إرهابيين فى ليبيا، وفى هذا السياق قال المجلس الأوروبى، إن القمة المقبلة تبحث استراتيجية التعامل مع تركيا، كما أكد المجلس الأوروبى، أن نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط غير شرعية، وفقا لقناة العربية وأضاف المجلس الأوروبى: دول الاتحاد تتضامن مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل مع تركيا، فيما ألمح وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا، حال عدم إيقاف شحن الأسلحة إلى الأراضى الليبية.

ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، جدد وزير الخارجية الألمانى، الدعوة إلى إنهاء شحنات الأسلحة التى ترسلها بعض الأطراف إلى الميليشيات الليبية وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مشيرًا إلى أن هناك زخمًا من الأمل فى ليبيا، بعد محادثاتنا فى طرابلس، وهناك إشارات إيجابية حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح.


هولندا

تركيا

العقوبات على تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أباطرة المخدرات فى كوبا يغرقون أوروبا بالكوكايين.. هولندا تفكك أكبر معمل لمعالجة المخدرات يديره كولومبيون.. تقرير يكشف عن إخفاء عجينة الكوكا فى الفحم والشامبو.. وضبط 700 كيلوجرام مخبأة فى صناديق موز

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:00 ص

6 حالات حول العالم عادت لها كورونا مرة ثانية بعد التعافى.. هولندا تبلغ عن أربعة.. وبلجيكا حالة.. وهونج كونج أول من أعلنت إصابة رجل مرتين.. والعدوى الثانية تكون خفيفة أو بدون أعراض

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:00 م

البوكر العالمية تعلن فوز الكتاب الأكثر مبيعا فى هولندا لـ ماريكة لوكاس بجائزة 2020 للأدب المترجم.. رواية "عدم الراحة فى المساء" تسرد حكاية فتاة ريفية فقدت شقيقها الأكبر.. ولجنة التحكيم تصف العمل بـ "المذهل"

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة