وزارة التخطيط تعتمد 4مليارات جنيه لمشورع تبطين الترع خلال العام المالي الحالي

كتب أحمد حمادة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والهدف من المشروع والنتائج الإيجابية المُحقَقة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة.

وأشار تقرير الوزارة، إلى اعتماد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استثمارات إضافية بقيمة 3 مليار جنيه للمشروع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليار جنيه خلال عام 20/2021، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 7 آلاف كيلو متر، يخص عام 20/2021 نسبة 43% منها.

ولفت التقرير، إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 20/2021 تأهيل وتبطين ترع بأطوال تزيد عن 3 آلاف كيلو متر، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ بزمام 1.244 مليون فدان في 18 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ).

وفي إطار توجهات خطة عام 20/2021 بشأن دمج البعد الاجتماعي في المشروعات الاستثمارية، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتمادات تبلغ نحو 500 مليون جنيه في 6 محافظات هى أسيوط، والأقصر، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، مشيرًا إلى أن تقارير متابعة الموقف التنفيذي للمشروع تكشف عن الانتهاء من تأهيل وتبطين 188 كيلو متر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.