اليوم السابع
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نقيب أطباء الأسنان يتعهد باتخاذ إجراءات إدارية ضد طبيب التحرش حال ثبوت تجاوز

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:28 م
نقيب أطباء الأسنان يتعهد باتخاذ إجراءات إدارية ضد طبيب التحرش حال ثبوت تجاوز الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنه بشأن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى، عن اتهام أحد الاطباء في واقعة تحرش، تؤكد النقابة العامة لأطباء الأسنان، على تمسكها بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، وإنها لن تألو جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة، ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدي على القيم المباديء المصرية، وكذلك لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد اي تشهير.
 
وأضاف هيكل، فى بيان، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان تناشد الجميع أنه في حال وجود شكوى، في حق أي طبيب عليهم التوجه إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان، أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين، سواء التحرش او التشهير سوف تتخذ النقابة العامة كافه الإجراءات القانونية، و فعل كل ما هو متاح ولن تقوم بالتستر على أي مذنب وسوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.
 
 

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نقيب اطباء الاسنان

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