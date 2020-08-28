اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:59 م
نقابة البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى بمؤتمر صحفى غدا انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أن اللجنة تعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر غد السبت، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

 

وأوضح رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، فى بيان، أن المستشارين انتهوا منذ قليل، من جمع ومطابقة أصوات الأطباء البيطريين، التى تلقتها اللجنة من المحافظات.

 

كانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم إجراؤها، الأربعاء، بالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فوق سن 15 عاما، تقدم كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف، والدكتورة نبيلة البطراوى، والدكتورة شيرين على ذكى، والدكتور سيد قاسم، والدكتور شفيق وهب الله.

 

وبالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت سن 15 عاما، أوضحت المؤشرات، تقدم كل من: الدكتور محمد شفيق، والدكتور أحمد حسين، والدكتور إيمان ماهر.

 

وكانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وحسم مقاعد مناطق الجمهورية الـ6، حيث فاز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا، وفوز الدكتور أيمن حلمى بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيرى، بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع جنوب الصعيد.

 
 

انتخابات البيطريين

نتائج انتخابات البيطريين

نقيب البيطريين

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤشرات انتخابات البيطريين.. تقدم شيرين ذكى فوق السن ومحمد شفيق تحت 15 عاما

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:30 م

"البيطريين" تنفى صحة النتائج المتداولة لانتخابات النقابة وتؤكد إعلانها السبت

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:18 م

نقابة البيطريين تؤكد إعلان نتائج انتخابات التجديد فور وصول أصوات شمال سيناء

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:09 م

عضو بنقابة الأطباء: 6 آلاف طبيب تقدموا بطلبات صرف إعانة الإصابة بكورونا

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:15 ص

مؤشر انتخابات البيطريين.. حسم مقاعد 6 مناطق واستمرار المنافسة تحت سن 15 عاما

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:29 ص

خالد سليم نقيبا عاما للأطباء البيطريين

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:33 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة