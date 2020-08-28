نقابة الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة بعد وفاتها بكورونا

الدقهلية شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء وجنات توفيق رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي (العام القديم) متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكشفت النقابة أن الطبيبة أصيبت بكورونا، وتم إجراء عزل منزلي لها، وعندما تدهورت الحالة تم نقلها الي مستشفي التامين الصحي بالمنصورة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها بعد حدوث مضاعفات كبيرة جراء الإصابة.