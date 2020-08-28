اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة بعد وفاتها بكورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:36 ص
نقابة الأطباء تنعى رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة بعد وفاتها بكورونا جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، برئاسة الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء وجنات توفيق رئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصي (العام القديم) متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكشفت النقابة أن الطبيبة أصيبت بكورونا، وتم إجراء عزل منزلي لها، وعندما تدهورت الحالة تم نقلها الي مستشفي التامين الصحي بالمنصورة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها بعد حدوث مضاعفات كبيرة جراء الإصابة.
 
وبذلك ارتفعت أعداد الشهداء بين الأطقم الطبية بمحافظة الدقهلية، وقد أصبحت الطبيبة هي الشهيدة رقم 22 بين أطباء الدقهلية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعت النقابة بأن يتغمد الله الفقيدة برحمته، هي وكل أفراد الطاقم الطبي والذي يقدم روحه فداء للوطن.
 
 
 

 


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صحة الدقهليه

نقابة الاطباء بالدقهليه

وفاة طبيبة بالكورونا

شهداء الاطقم الطبيه

كورونا

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