اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:02 ص
خالد صلاح
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نائب وزير الخارجية الأمريكى يجتمع مع الرئيس الأوكرانى

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:00 ص
نائب وزير الخارجية الأمريكى يجتمع مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
وكالات

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عقد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، خلال زيارته لأوكرانيا ، اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعددٍ من المسؤولين في البلاد، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا متعددة الأطراف والإقليمية ، بما في ذلك أجندة الإصلاح في أوكرانيا، والوضع في بيلاروسيا.

وزفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد نائب وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

كما التقى بالصحفيين وقادة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لحرية الصحافة وسيادة القانون والمساعدات الإنسانية في أوكرانيا.


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