نائب محافظ الفيوم يفتتح ورشة تدريب منسقى لجان حماية الطفل

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ورشة عمل تدريب منسقى ومشرفى لجان الحماية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، التى تستضيفها محافظة الفيوم خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى بقاعة أحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، وذلك بحضور منسقى ومشرفى لجان حماية الطفل بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط.

فى بداية فعاليات الدورة التدريبية تم استعراض مهام وواجبات العاملين بمنظومة حماية الطفل، وآليات التشبيك بين الهيئات العاملة بمنظومة الحماية، وكذلك الإطار التشريعى والقانونى لنظام الحماية فى مصر.

وفى كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم للحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مثمناً جهود المحافظ فى دعم البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بحماية الطفل من كافة أنواع التمييز والعنف، كما رحب نائب المحافظ بـ "أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة" وجميع المشاركين فى الدورة التدريبية متمنياً لهم دورة تدريبية ناجحة على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الخضراء.

وأشاد "عماد" بالجهود التى يبذلها المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مجال دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، لافتاً إلى أن الدولة تعمل فى إتجاهات ومسارات تنموية متعددة، ولابد من التكامل بين هذه المسارات لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، كما أشاد ب "مشغل تعليم الفتيات الحياكة غير التقليدية" الموجود بقرية شكشوك أحد المشروعات التى نفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة على أرض المحافظة، موضحاً أن محافظ الفيوم وجه المسؤول عن مبادرة مشروعك بالمحافظة بضرورة توفير التمويل المالى اللازم للمتدربات بالمشغل لإقامة مشروعاتهن لكى تُدر لهن دخلاً يساعدهن على تربية أبناءهن وتحسين ظروفهن المعيشية.

وأوضح نائب المحافظ خلال كلمته، أن الفيوم من المحافظات الغنية بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية المتفردة، وطالب المشاركين فى فعاليات ورشة العمل، بضرورة زيارة تلك المواقع للتعرف على معالم المحافظة المتميزة.

فيما أشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن محافظة الفيوم تُعد نموذجاً هاماً فى تفعيل عمل لجان حماية الطفولة وذلك من خلال الدعم الذى يوليه محافظ الفيوم لكافة البرامج التى ينفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة على أرض المحافظة ومنها برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذى يُنفذ فى 50 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بالتعاون مع 12 جمعية أهلية.

وأضافت أن محافظات الصعيد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتركيز على الأطفال المهمشين، ونحن بدورنا فى المجلس نُنفذ استراتيجية تهتم بصحة الأم والطفل، بجانب الاهتمام بالصحة والتعليم والحماية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والتسرب من التعليم وكافة الحقوق التى تتفق مع رؤية مصر 2030.

كما كشفت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن تنفيذ المجلس لعدة مبادرات منها "خط النجدة للطفل "16000" لتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بممارسات العنف والتمييز ضد الأطفال والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أن المجلس بصدد زيادة عدد قنوات الإتصال فى مجال نجدة الطفل، وكذلك المجلس بصدد تنفيذ مبادرات أخرى بالشراكة مع بعض الوزارات.

جانب من الفعاليات

نائب محافظ الفيوم

جانب من افتتاح الورشة