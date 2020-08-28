نائب محافظ الفيوم يفتتح ورشة تدريب منسقى لجان حماية الطفل

افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الجمعة، ورشة عمل تدريب منسقى ومشرفى لجان الحماية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة وأعضاء لجان الحماية بمحافظات شمال الصعيد، التى تستضيفها محافظة الفيوم خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى بقاعة أحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، وذلك بحضور منسقى ومشرفى لجان حماية الطفل بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط.
فى بداية فعاليات الدورة التدريبية تم استعراض مهام وواجبات العاملين بمنظومة حماية الطفل، وآليات التشبيك بين الهيئات العاملة بمنظومة الحماية، وكذلك الإطار التشريعى والقانونى لنظام الحماية فى مصر.
وفى كلمته، نقل نائب محافظ الفيوم للحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مثمناً جهود المحافظ فى دعم البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بحماية الطفل من كافة أنواع التمييز والعنف، كما رحب نائب المحافظ بـ "أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة" وجميع المشاركين فى الدورة التدريبية متمنياً لهم دورة تدريبية ناجحة على أرض محافظة الفيوم واحة مصر الخضراء.
وأشاد "عماد" بالجهود التى يبذلها المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مجال دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، لافتاً إلى أن الدولة تعمل فى إتجاهات ومسارات تنموية متعددة، ولابد من التكامل بين هذه المسارات لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، كما أشاد ب "مشغل تعليم الفتيات الحياكة غير التقليدية" الموجود بقرية شكشوك أحد المشروعات التى نفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة على أرض المحافظة، موضحاً أن محافظ الفيوم وجه المسؤول عن مبادرة مشروعك بالمحافظة بضرورة توفير التمويل المالى اللازم للمتدربات بالمشغل لإقامة مشروعاتهن لكى تُدر لهن دخلاً يساعدهن على تربية أبناءهن وتحسين ظروفهن المعيشية.
وأوضح نائب المحافظ خلال كلمته، أن الفيوم من المحافظات الغنية بالمواقع السياحية والأثرية والبيئية المتفردة، وطالب المشاركين فى فعاليات ورشة العمل، بضرورة زيارة تلك المواقع للتعرف على معالم المحافظة المتميزة.
فيما أشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن محافظة الفيوم تُعد نموذجاً هاماً فى تفعيل عمل لجان حماية الطفولة وذلك من خلال الدعم الذى يوليه محافظ الفيوم لكافة البرامج التى ينفذها المجلس القومى للطفولة والأمومة على أرض المحافظة ومنها برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذى يُنفذ فى 50 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بالتعاون مع 12 جمعية أهلية.
وأضافت أن محافظات الصعيد تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتركيز على الأطفال المهمشين، ونحن بدورنا فى المجلس نُنفذ استراتيجية تهتم بصحة الأم والطفل، بجانب الاهتمام بالصحة والتعليم والحماية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر والتسرب من التعليم وكافة الحقوق التى تتفق مع رؤية مصر 2030.
كما كشفت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن تنفيذ المجلس لعدة مبادرات منها "خط النجدة للطفل "16000" لتلقى كافة الشكاوى المتعلقة بممارسات العنف والتمييز ضد الأطفال والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما أن المجلس بصدد زيادة عدد قنوات الإتصال فى مجال نجدة الطفل، وكذلك المجلس بصدد تنفيذ مبادرات أخرى بالشراكة مع بعض الوزارات.
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