ميركل تناشد الألمان أخذ وباء كورونا على محمل الجد

كتب رامى محيى الدين

حضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمان على أخذ وباء كورونا على محمل الجد، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها .

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه نظرًا لزيادة عدد الإصابات بالكورونا بالبلاد ينبغي العوده الى تضييق القيود مره أخرى، وأضافت ميركل ، في تصريحات نشرتها صحيفة "دى فيلت" نقلا عن وكاله الأنباء الألمانية ،أنه يجب التقيد الصارم بقواعد النظافة، وتغريم انتهاكات شرط الكمامة بما لا يقل عن 50 يورو ، وهذا سيتم اقراره .

وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية ، قالت ميركل لذلك يجب أن تظل الأحداث الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية، والأحداث الرياضية الكبيرة ، والحفلات الموسيقية الكبيرة ، والمهرجانات أو مسابقات الرماية في القرى محظورة حتى 31 ديسمبر 2020 على الأقل .

وأوضحت أنه يجب أن يقتصر عدد المشاركين في الحفلات الخاصة على 25 و يفضل إقامة هذه التجمعات في الهواء الطلق وفي المستقبل ، ينبغي السماح لـ 50 مشاركًا بالفعاليات والاحتفالات الخاصة خارج القطاع الخاص .

وتشدد ألمانيا القيود على مواطنيها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك زيادة الغرامات على عدم ارتداء الأقنعة وفقا لمشروع اتفاقية بين المناطق والحكومة الألمانية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أمس الخميس، أن السلطات الألمانية ستعزز أيضا ضوابطها لضمان احترام فترات الحجر الصحي وستفرض غرامات إذا لم يكن الأمر كذلك.

وأضاف الراديو أنه تم إجراء تفاوض بين حكومة المستشارة أنجيلا ميركل والمناطق الألمانية الستة عشر التي تسمح بمشاركة 25 شخصا فقط في أي تجمع خاص.

وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات قد أعلن في وقت سابق في " النشرة الوبائية" التي صدرت الأسبوع الماضي، أن عدد الاختبارات المرتفع بشكل هائل في ألمانيا يمكن أن يتسبب في مشاكل في القدرة على إجراء الاختبارات وتراكم الأعمال في هذه المراكز، وحذر من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث تأخيرات في الكشف عن عدوى كورونا حتى مع البدء في تدابير الحماية عن طريق مكاتب الصحة.