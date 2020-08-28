اليوم السابع
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خالد صلاح
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موسكو تؤكد دعمها لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:41 م
موسكو تؤكد دعمها لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا بوتين
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين، اليوم الجمعة، دعم روسيا لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا واستعدادها للتعاون النشط.
 
وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان اليوم الجمعة "أكد فيرشينين، خلال لقائه مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا أنه جرت مناقشة الوضع في مجال الرعاية الصحية في سوريا، بما في ذلك في سياق عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وتم إيلاء اهتمام خاص لجهود إعادة إعمار المؤسسات الطبية المتضررة من الأزمة السورية، لضمان حصول السكان على خدمات رعاية صحية جيدة وتوفير الأدوية والدعم الروسي لجهود منظمة الصحة العالمية في سوريا والاستعداد للتعاون النشط"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
 
ويقوم عدد من منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية بتنفيذ مشاريع في سوريا بدعم مالي روسي؛ للمساعدة في إعادة بناء نظام الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأم والطفل.

موسكو

منظمة الصحة العالمية

سوريا

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