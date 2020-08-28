موجز الخدمات.. عودة صلاة الجمعة بعد غياب 5 أشهر وسط الإجراءات الاحترازية

كتبت: إسراء عبد القادر

قدم"تليفزيون اليوم السابع"، موجزا جديدا صباح اليوم لأخبار الخدمات، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم شروق وجدى، وهو الموجز الذى تم فيه استعراض أبرز وأهم الأخبار الخدمية التي وردت على مدار الساعات القليلة الماضية.

بدأ موجز الخدمات بخبر استقبال المساجد الكُبرى والجامعة اليوم، المُصلين لأداءِ صلاةِ الجُمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادةِ فتح المساجد لصلاةِ الجُمعة بعد قرابة 5 أشهر من قرار غلقِهِا بسببِ انتشارِ فيروس كورونا، والذي اتخذتُهُ الأوقاف في 21 مارس الماضي، حيثُ انتهت الوزارة أمس الخميس من تعقيمِ وتنظيفِ المساجد استعداداً لصلاةِ الجُمعة.



شروق وجدى

ويؤدى الدكتور مُحمد مُختار جُمعة وزير الأوقاف، خطبة الجُمعة التي ينقلُهُا التلفزيون المصريِ والإذاعة المِصرية، تحتَ عُنوان الأمل حياة، تفاؤلاً بعودةِ صلاةِ الجُمعة مرة ثانية.

وتطرق موجز الخدمات لدعوة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المواطنين بمحافظةِ الأقصر إلى النزول للتسجيلِ في الوحداتِ والمراكز الصحية ضمن المنظُومة الجديدة للانتفاعِ بالخِدماتِ الطبية التي تُقدمُها المنظومة الجديدة .الجديدة.

وقالت هيئة ُالرعاية الصحية، إن التسجيل في المنظومة الجديدة لا يتطلبُ سوى بطاقةِ الرقمِ القوميِ فقط وبعدها يتمُ عمل مسح طبىطبي شامل للمنتفع, لفتحِ المِلف الطبىالطبي الخاص بالمريض وتوفيرِ الخدمة له بشكلٍ مُستدام، وتوفر المنظومة الجديدة كافة الامكانات الطبية والمعملية للمواطن وأسرته.

كما استعرض موجز الخدمات ما كشفه الدكتور أشرف صبحىصبحي وزيرُ الشباب والرياضة عن ُطُرُق الحصول على الدراجات المدعومة من الوزارة، والتي يتمُ طرحِهِاِ ضمن مُبادرة دراجتك صحتك، موضحًا أنه لا توجد شروط خاصة بالسن ولا محل الإقامة، مضيفًا أن الهدف هو أن يكون بكل بيت مصري دراجة، وكل ما على المواطنين هو التسجيل أونلاين للحصولِ عليها.

يُذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بمبادرةِ دراجتك صحتك من خلال بيع 2400 دراجة مُدعمة لن تتوقف خلال الفترة المُقبلة، بل سيتمُ التوسع فيها جغرافياً من خلالِ فتحِ منافذ أخرى للتوزيع في مُختلف المُحافظات.



شروق وجدى

كما تضمن موجز الخدمات إعلان جهاز تنظيم مِرفق الكًهرُباء وحماية المستهلك، عن العديد من ُطرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتيرِ استهلاكِ الكَهرُباء، يوفرُهُا قطاع الكهرباء، للتعرفِ على أسبابِهِا والعمل على حلِهِا في أسرعِ وقتٍ ممكن، وأوضح الجهاز الآليات التي يلجأ إليها مُستهلك مِرفق الكَهرُباء لحلِ المُشكلة وهى، الاتصال على الخط الساخن 121، الاتصال بشركةِ التوزيع المُختصة من واقعِ فاتورةِ الكَهرُباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة، او تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني للوزارة، أو الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكَهرُباء مصر.

وتابع موجز الخدمات ما تَشهَدُه 8 مناطق بالقاهرة، اليوم الجُمعة، من انقطاع مياه الشرب، لمدةِ 12 ساعة، تبدأُ ُمن الرابعة عصرًا، وذلك بسببِ أعمال تحويل خط مياه رئيسيِ بمدينة نصر بسببِ أعمال إنشاءات كوبري مدينة نصر، وهذه المناطق هى"الحى السابع – الحى السادس – المِنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحي– الجبل الأخضر.

وأهابت مُحافظة القاهرة بأصحابِ المخابز والمُستشفيات تدبيرِ احتياجاتِهِم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتةً ًإلى أنه سيتمُ توفيرِ سيارات مياه صالحة للشرب مُتواجدة بالمناطق المُتأثرة وفى حالةِ طلبِهِا يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ثم استعرض موجز الخدمات أسعار الذهب، حيثُ ُيواصلُ التراجع بالأسواقِ المصرية بعد الانخفاض الأخير، حيثٌ سجلَ عيار 21، نحو 845 جُنيها، بينما سجل عيار 18 نحو724 جُنيها للجرام.



شروق وجدى

أما عن الدولار الأمريكي فواصل تراجعُهُ أمام الجُنيه المصري في البنوك، وبِحَسبِ البنك المركزي سجل الدولار 15.82 جُنيهًا للشراء و15.92 جُنيه للبيع بانخفاضٍ قدرُهُ قرشين عن تعاملاتِ أمس الخميس.

واختتم موجز الخدمات أخباره بأحوال الطقس، حيثُ تتوقعُ هيئةُ الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجُمعة، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 77 %.

كما يتوقعُ الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26.