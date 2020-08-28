موجز التريندات من تلفزيون اليوم السابع: أزمة صور دانا جبر وحقيقة مفاوضات ساسى مع الأهلى

قدم تلفزيون "اليوم السابع" موجز التريندات لأهم وآخر الأخبار اللى تصدرت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر، وهشام عبد التواب

التريند الأول ، عن صلاة الجمعة، حيث استقبلت مساجد مصر، المصلين لأداء أول صلاة جمعة بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من قرار غلق المساجد بسبب فيروس كورونا.

وتوافد ملايين المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة والالتزام بالتباعد خلال آداء الصلاة.

التريند الثانى، حول خبر إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس.

ويعد محمود عزت المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التى ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها.

التريند الثالث ، كان مد باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى الأربعاء 2 سبتمبر، وذلك نظرا للإقبال الشديد على التسجيل من جانب طلاب الثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءًا من السبت 22 أغسطس، وحتى يوم الأحد 30 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

والتريند الرابع، كان من نصيب الفنانة أصالة التى شوقت جمهورها لألبومها الجديد "لا تستسلم"، بنشر بعض الأبيات من أحد أغانيها.

ونفت الفنانة في تصريحات إعلامية شائعات خطوبتها اللى تم تداولها منذ أيام، بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، لتخرج أصالة عن صمتها وتوضح حقيقة الأمر قائلة : أنا خاطبة حالى فى الوقت الحالي"

أما التريند الخامس ، كان من نصيب الفنانة السورية دانا جبر، والتى أكدت من خلال مكتبها الإعلامى أنها تتعرض لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، فى محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلب واضح وراء فعلته.

وأكد المكتب الإعلامى الخاص بها، أن ما يتم نشره من صور خاصة بها، هى صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير معدة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة.

والتريند السادس رياضى ومحلى وكان من نصيب لاعب الزمالك فرجانى ساسى.

ورد مهند عون، وكيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن عرضه على الأهلى وأكد أن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، متسائلا عن الفائدة من وراء هذه الشائعات.

والتريند السابع جاء عن ميسى الذى سيظل متصدرا التريند الفترة القادمة وحتى حسم انتقاله لنادى آخر بعد طلبه الرحيل من برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم أن الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة يرغب فى الانتقال إلى مانشستر سيتى الإنجليزى.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي أخبر والده أنه قرر الانضمام إلى مانشستر سيتى وأنه سيرفض عرض باريس سان جيرمان.