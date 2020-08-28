مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:59 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:24

ميعاد صلاة العشاء 7:43



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:37

توقيت صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:54

توقيت صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:40 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:51 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:02 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

توقيت صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:29



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:



مكة

موعد صلاة الفجر 4:40 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

ميعاد صلاة العشاء 7:55 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:48 م

توقيت صلاة العشاء 8:00 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

ميعاد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:45

توقيت صلاة الظهر 11:41 م

ميعاد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 6:09

موعد صلاة العشاء 7:27 م



مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

توقيت صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 4:07 م

توقيت صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:24



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

ميعاد صلاة العصر 3:24 م

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

مواقيت صلاة العشاء 7:35 م