مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:59 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:24
ميعاد صلاة العشاء 7:43
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:54
توقيت صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:40 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:51 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:27 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:29
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
ميعاد صلاة العشاء 7:55 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:48 م
توقيت صلاة العشاء 8:00 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:23 م
ميعاد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:45
توقيت صلاة الظهر 11:41 م
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 6:09
موعد صلاة العشاء 7:27 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:01 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 4:07 م
توقيت صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:24
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24 م
توقيت صلاة المغرب 6:16 م
مواقيت صلاة العشاء 7:35 م
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