اليوم السابع
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مواطنون يوزعون أرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:37 م
مواطنون يوزعون أرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان.. صور مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، صورا لاحتفالات الأهالى فى محافظة أسوان بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة، حيث قام عدد منهم بتوزيع حلوى وأرز بلبن على المصلين والمارة أمام المساجد احتفالا بعودة صلاة الجمعة.
 
وعبر الأهالى عن فرحتهم بقرار فتح المساجد لصلاة الجمعة، مؤكدين أن اليوم كأنه يوم عيد عليهم بعد فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد غياب 20 أسبوعا.
 
وفتحت جميع المساجد الكبرى فى القاهرة والمحافظات أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، بعدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك بعد نحو 20 أسبوعا من غلق المساجد بسبب فيروس كورونا.
 
ورصدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف التزام المساجد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، كما التزم المصلون بهذه الضوابط، حيث حرص كل مصل على ارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى قبل دخول المسجد.
 
وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بفتح المساجد لصلاة الجمعة قائلاً: "فتح المساجد لصلاة الجمعة هو عيد لكل المصريين ونسأل الله الا يحرمنا من بيوته مرة أخرى".
 
وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عقب خطبة الجمعة اليوم من مسجد محمد على بالقلعة فى القاهرة، أنه يناشد جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية حتى يتم الفتح الكلى للمساجد.
 
وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأمل الحقيقي المبنى على العمل والأخذ بالأسباب، ويقول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا.
 
 

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (1)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (1)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (2)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (2)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (3)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (3)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (4)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (4)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (5)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (5)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (6)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (6)

مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (7)
مواطنون يوزعون حلوى وأرز بلبن احتفالا بفتح المساجد لصلاة الجمعة فى أسوان (7)

 

 


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