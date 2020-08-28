وقالت رئاسة قوات الشرطة - يوم /الثلاثاء/ الماضي - إن مدينة كسلا شهدت أحداث عنف قبلي إثر دعوة أحد المكونات القبلية المحلية إلى استقبال والي الولاية المعين صالح عمار، مما أدى إلى وقوع صدام مع مكون قبلي محلي آخر، وتوجه وفد وزاري رفيع المستوى إلى ولاية كسلا؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا وللوقوف على الأوضاع هناك.