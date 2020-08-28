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أعلن مسؤول أفغانى مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة اثنين أخرين بجروح إثر وقوع انفجارين في مقاطعة سبين بولداك بإقليم قندهار جنوبي البلاد، ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار بهير أحمدي قوله إن الانفجارين استهدفا مركبات مدنية في المقاطعة اليوم أثناء توجه مجموعة من الأشخاص لحضور حفل زفاف.