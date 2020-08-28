اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:04 م
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود مقاتلة روسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلة روسية اعترضت، اليوم الجمعة، طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.
 
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية نقلته قناة (روسيا اليوم) إنه "في الثامن والعشرين من شهر أغسطس رُصد فوق البحر الأسود هدف طائر يقترب من الحدود الروسية تبين أنه طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز (أر إس-135)، وأقلعت مقاتلة (سو-27) تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود".
 
وأضاف البيان أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف على مسافة آمنة؛ للتعرف عليه وتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية (أر إس-135).
وتكررت هذه الفعلة فوق البحر الأسود أكثر من مرة ولطالما تعترض طائرات روسية أخرى أمريكية هناك بحجة قربها من المجال الجوي الروسي.

مقاتلة روسية

طائرة استطلاع أمريكية

البحر الأسود

روسيا

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة