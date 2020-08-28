مفوض خارجية الاتحاد الأوروبي يعلن التضامن مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط

كتب رامى محيى الدين

قال مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل: مصممون على التضامن مع اليونان وقبرص بمواجهة الأحادية التركية، الاتحاد الأوروبي مصمم على حماية مصالحه، و قد نتفق على قائمة تدابير إضافية ضد تركيا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وعبر جوزيف بوريل، مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن شكره لوزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، لاستضافتها اجتماع وزراء الدفاع الأوروبى، وهو أول لقاء مادي منذ مارس الماضى، قائلًا: "مرت ستة أشهر دون أن تتاح لنا فرصة الجلوس والمناقشة معًا، وهذا الاجتماع سيحسم الكثير من التوترات الدولية".

وأوضح بوريل، أن الاجتماع سيناقش موضوعات مهمة، لأن الوضع مقلق للغاية في ليبيا، في مالي، التوترات في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى الوضع في بيلاروسيا، مضيفًا "لدينا الكثير من القضايا لنتحدث عنها".

وقال جوزيب: إننا سنتحدث أيضًا عن مسائل هيكلية مثل البوصلة الإستراتيجية، وعلينا أن نضغط من أجل تطوير هذه البوصلة الاستراتيجية والعديد من القضايا الأخرى للدفاع الأوروبي.

ويأتى الاجتماع بحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وأيضًا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا.