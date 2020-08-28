معتز عبد الفتاح: قيادات الإخوان مصرون على الخيانة ويدفعون بالشباب للهلاك

ماجد تمراز

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان لم تترك فرصة إلا وأضاعتها فى سبيل التعامل معهم على أنهم مصريين، حيث إنهم لديهم إصرار على الخيانة، مشيرا إلى أنه لابد أن يتوقف قيادات تلك الجماعة عن اللعب بالمصطلحات التى يضحكون بها على عقول الشباب، والزج بالآلاف منهم إلى التهلكة وإسقاطهم فى بئر الخيانة.

وأوضح فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج "المواجهة"، الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الإخوان يتعاملون مع محمود عزت على أنه المرشد الحقيقي للجماعة، خاصة بعد القبض على محمد بديع، وأن القبض عليه سيعمل على إضعاف قدرة الجماعة على الاستمرار فى التجنيد والتحشيد، وأن الجماعة ستشهد الفترة القادمة المزيد من الانشقاقات والتخبط.

وأضاف أن الجماعة ليست بالكفاءة الكافية التى تجعلها قادرة على المحافظة على سرية مكان محمود عزت لفترة أطول من ذلك، لأنه لابد أن يعرف الناس أن القيادات الكبيرة فى السن تظل عبئا على الجماعة، وأن شباب الجماعة لو سنحت له الفرصة بالخروج على الجماعة فسيخرجون عليهم، مشيرًا إلى أن القبض على محمود عزت، سيزيد من ضعف الجماعة الإرهابية، وسيكون هناك تناطح بين رؤوس بعض القيادات حتى يصلون إلى منصب المرشد.