مصرع 23 شخصا فى أمطار غزيرة فى مدينة كراتشى الباكستانية

كتب خالد إبراهيم

تسببت موجة الأمطار المستمرة فى مدينة كراتشى الساحلية بجنوب باكستان فى مصرع 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات ونزوح العشرات، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون اليوم الجمعة، وبدأت موجة الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم السند، حيث يقع المركز التجارى، يوم الاثنين الماضى، ما أثر على العديد من المناطق، لكن كراتشى كانت الأكثر تضررا حيث غمرت مياه الأمطار جميع المجمعات السكنية والأسواق في بعض المناطق.

وقال غلام نبي ميمون قائد شرطة المدينة لوسائل الإعلام إن 23 شخصا لقوا مصرعهم في المدينة منذ يوم الاثنين في حوادث منفصلة متعلقة بالأمطار، من بينها انهيار الأسقف وغرق فى السيول الناجمة عن الأمطار والصعق بالكهرباء وحوادث الطرق.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، أعلنت ــ بحسب شينخوا ــ حكومة المقاطعة يوم الجمعة عطلة في جميع أنحاء السند بعد أن تقطعت السبل بمئات الأشخاص فى المكاتب أو الطرق لساعات وسط ارتفاع مياه الأمطار والفيضانات المفاجئة يوم الخميس.