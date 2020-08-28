وأشارت الشبكة إلى أن حالات الصعق بالبرق شائعة الحدوث في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا خلال المواسم الممطرة. ويتعرض الأطفال في بعض الحالات للصواعق أثناء تواجدهم في الفصول الدراسية إذ أن الكثير من الحجرات الدراسية، خاصة في المناطق الريفية، غير مزودة بمانعة الصواعق.