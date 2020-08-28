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أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم /الجمعة/ مقتل 10 أطفال وإصابة 4 آخرين إثر وقوع صاعقة برق في إحدى البلدات النائية القريبة من حدود البلاد مع الكونغو، ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدثة باسم الشرطة في منطقة "غرب النيل" جوزفين أنجوسيا قولها إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، كانوا يحتمون من الأمطار في منزل مسقوف بالحشائش عندما حدثت صاعقة البرق مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا يلعبون كرة القدم في ساحة قريبة .