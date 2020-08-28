مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام فى مياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة بنى سويف جثة طفل 10 سنوات لقى مصرعه غرقًا أثناء محاولته الهرب من شدة حرارة الجو بالاستحمام فى مياه ترعة الإبراهيمية بقرية "بنى قاسم" التابعة لمركز ببا، جنوب بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بغرق الطفل "علاء نور الدين بهنساوى" 10 سنوات، أثناء محاولته الهرب من شدة حرارة الجو بالاستحمام فى مياه ترعة الإبراهيمية بقرية "بنى قاسم" التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من انتشال جثة الطفل، وتبين أن أسرته تقيم بمحافظة القاهرة، وحضرت إلى قرية "بنى قاسم" التابعة لمركز ببا، لحضور حفل زفاف أحد الأقارب، وتسلل الطفل "المتوفي" وشقيقة خلسة من أسرتهم للاستحمام فى مياه ترعة الإبراهيمية، ولعدم إجادته السباحة توفى بإسفكسيا الغرق.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، بسيارة نقلت جثة الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لاستصدار تصريح دفن الجثة، عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.