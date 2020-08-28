مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بترعة قرية سجين الكوم فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى طفل مصرعه غرقًا أثناء محاولته الاستحمام بترعة قرية سجين الكوم التابعة لمدينة قطور بمحافظة الغربية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثته ونقلها إلى مستشفى قطور المركزى.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغًا بغرق الطفل "أحمد.أل" 11 سنة مقيم بقرية سجين الكوم بدائرة المركز اثناء قيامه بالاستحمام بمياه الترعة بالقرية.

وبالانتقال والفحص تم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى بمسح المسطح المائى وتمكنت من انتشال جثة الطفل الغريق، وبسؤال أهليته تم نفى الشبهة الجنائية وأقروا بأن الوفاة جاءت بسبب قيام نجلهم بالاستحمام بمياه الترعة بالقرية وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .