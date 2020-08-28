مصرع طفل بلدغة عقرب بقرية بنجا فى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

لقى طفل فى الرابعة عشر من العمر مصرعه، بناحية قرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وذلك على إثر إصابته بلدغ عقرب أثناء تواجده بحوش المنزل الخاص به بذات الناحية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة طفل لدغه عقرب بناحية قرية بنجا دائرة مركز طهطا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أيمن عثمان، مفتش مباحث مركز طهطا والرائد محمد عبدالصبور، رئيس وحدة مباحث المركز، بوصول المدعو أحمد " خ ف ر 14 سنة" لا يعمل ويقيم بناحية بنجا دائرة المركز إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة " إدعاء لدغ عقرب.

بالإنتقال وسؤال والده المدعو خالد ف ر 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله بحوش المنزل لدغه عقرب مما أدي لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.