مصرع طفلة أسفل عجلات قطار بالمنيا

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ،إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد مصرع "ك..ا" 6 سنوات ، من مركز سمالوط ، أسفل عجلات قطار بجوار محطة سكك حديد سمالوط

وبالانتقال تبين أن الحادث نتيجة دفع الهواء بسبب سرعة القطار ، مما أدى لسقوط الطفلة أسفل عجلات القطار ، وقد تم إيداع الجثه بمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد ، تحت تصرفات النيابة العامة وجاري استخراج تصريحات الدفن اللازمة بعد الكشف الطبي من قبل مفتش صحة سمالوط ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للواقعة .