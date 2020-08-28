اليوم السابع
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مصرع طفلة أسفل عجلات قطار بالمنيا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:15 م
مصرع طفلة أسفل عجلات قطار بالمنيا جثه - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت طفلة  مصرعها، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار بأحد المزلقانات بمركز سمالوط وقد تم نقلها إلى مستشفى سمالوط. 
 
تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ،إخطارا من  مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، يفيد مصرع "ك..ا"  6 سنوات ، من مركز سمالوط ،  أسفل عجلات قطار بجوار محطة سكك حديد سمالوط 
 
 
وبالانتقال تبين أن الحادث نتيجة دفع الهواء بسبب سرعة القطار ، مما أدى لسقوط الطفلة  أسفل عجلات القطار ، وقد تم إيداع الجثه  بمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد ، تحت تصرفات النيابة العامة وجاري استخراج تصريحات الدفن اللازمة بعد الكشف الطبي من قبل مفتش صحة سمالوط ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  للواقعة .
 
 
 
 

 


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