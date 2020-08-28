مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

لقي اليوم الجمعه شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سياره ربع نقل وتوك توك بالطريق الزراعي في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بطريق الصعيد الزراعي "مصر-أسوان"، أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. تم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفي بني مزار العام، وتحرر محضرا بالحادث، وتولت النيابة العامة التصرف والتحقيق.