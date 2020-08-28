مصرع اثنين وإصابة 8 بينهم 5 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقيت سيدة وطفلة عمرها 4 سنوات مصرعهما، مساء اليوم، فيما أصيب 8 بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى رأس الحكمة، بوصول كل من: "بسنت محمد عبد المطلب" 22 سنة، و"مريم أحمد جمعة"، 4 سنوات، متوفيان، وإصابة كل من "سارة محمد أحمد"، 34 سنة، بكدمات متفرقة و"ياسين محمد طلبة" عامين بكسر بالقدم اليسرى، و"يوسف محمد عبد المطلب" 8 سنوات، بسحجات متفرقة، و"عزت عبد المطلب"، 32سنة بكدمات متفرقة و"آدم أحمد طلبة" 6 سنوات، بكسر بالقدم اليسرى وكدمات و" محمد عبد المطلب" 35 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"مريم أبو العلا فرغلي "61 سنة، بجرح تهتكي بالجبهة وكدمات متفرقة.

وتبين أن الحادث وقع إثر انقلاب السيارة التى يستقلونها، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة من الإسكندرية وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.