مصادرة 13 طن مخدرات فى بحر الكاريبى واتهامات لفنزويلا بتسهيل الطرق للتجار

كتبت فاطمة شوقى

صادر خفز السواحل الأمريكى ما يقرب من 13 طنا من المخدرات فى منطقة البحر الكاريبى، وقال الأدميرال أندرو تيونجسون، مدير العمليات فى القيادة الجنوبية، إن "النظام الفنزويلى برئاسة نيكولاس مادورو زود حركة المرور بنسبة 50% ، وتقدر شحنة الكوكايين والماريجوانا بـ 228 مليون دولار.

وقالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينة إن حفز السواحل الأمريكى مايقرب من 13 طنا من المخدرات ، وبدأوا فى تفريغها فى فورا لودرديل بولاية فلوريدا، فى إطار عملية مكافحة المخدرات الكبيرة ، وتبلغ قيمة العقار الإجمالى 228 مليون دولار، مقسمة بين 7.7 طن من الماريجوانا و2.5 طن من الكوكايين، مشيرة إلى أن العديد من المسئولين توجه اتهامات لرئيس فنزويلا مادورو بتسهيل الطرق لتجار المخدرات.

وقال الأدميرال أندرو تيونجسون ، مدير العمليات في القيادة الجنوبية ، قال في المؤتمر الصحفي إن "تجارة المخدرات زادت بنسبة 50٪ بسبب نظام مادورو". بالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أنه قبل خمسة أشهر ، أرسل رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب ، جنبًا إلى جنب مع القيادة الجنوبية ، حارسًا إضافيًا بهدف تحسين الدفاع لمواجهة مكافحة تهريب المخدرات.

ومن ناحية أخرى ، صرحت المدعية الفيدرالية أدريانا فاجاردو أورشان أن الحكومة الأمريكية ستواصل العمل في حربها ضد تهريب المخدرات. وقال "خفر السواحل لدينا حازم في حماية شواطئنا من مهربي المخدرات".

هذه ليست أول عملية مصادرة كبيرة من قبل خفر السواحل الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي. في أبريل الماضي ، صادر أكثر من 700 كيلوجرام من الكوكايين.

في منتصف عملية الدورية ، تعرفت المروحية MH-65 Dolphin التابعة لسرب الاعتراض التكتيكي لطائرات الهليكوبتر التابعة لخفر السواحل (HITRON) على قارب صيد يشتبه في كونه مهربة، وطلب على الفور مساعدة طائرة دورية بحرية من خدمة المراقبة الجوية في كوستاريكا.

و أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بدء المرحلة الخامسة من حملة أوريون البحرية الدولية لمكافحة تهريب المخدرات ، والتي تشارك فيها 25 دولة.

وقال رئيس كولومبيا إن هذه العملية ستسمح "بمواصلة مواجهة تهريب المخدرات بدعم متعدد الجنسيات والقدرة على تبادل المعلومات التشغيلية والاستخباراتية حتى نتمكن من أن نكون أكثر فعالية ضد هذه الآفة".