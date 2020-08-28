اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:16 م
خالد صلاح
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مستشار النمسا يكشف فقدان اقتصاد بلاده 7% من قوته بسبب كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:58 ص
مستشار النمسا يكشف فقدان اقتصاد بلاده 7% من قوته بسبب كورونا النمسا
أ ش أ

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أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن اقتصاد بلاده تعرض لخسائر فادحة جراء جائحة كورونا وفقد 7 فى المائة من قوته خلال العام الجاري متوقعا أن يتعافى الاقتصادي النمساوي ويعود النمو الى طبيعته فى العام المقبل، وقال كورتس فى " خطاب حال الأمة " اليوم الجمعة "لم نعد نتعامل فقط مع أزمة صحية عالمية ولكن أيضًا مع أزمة اقتصادية عالمية".
 
وأشار الى تركيز الحكومة على علاج معدلات البطالة التى ارتفعت جراء جائحة كورونا، لافتا الى تكثيف الجهود لتوظيف العاطلين عن العمل حاليًا في الصناعات المستقبلية، وداعيا الشركات النمساوية الى توسيع الاستعانة بالموظفين بشكل سريع وغير بيروقراطي. 
 
ولفت المستشار النمساوي الى تركيز الحكومة على الاعتماد على المنتج المحلي خاصة فى قطاع السلع الغذائية . معتبرا أن هذا أمر صحي ويحمي المناخ ومفيد للزراعة ويوفر الأمن في أوقات الأزمات .

مستشار النمسا

كورونا

اقتصاد النمسا

خسائر كورونا

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