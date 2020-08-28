مساجد السويس جاهزة لاستقبال المواطنين فى صلاة الجمعة وسط إجراءات احترازية

السويس – السيد فلاح

قال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن مساجد المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن فى صلاة الجمعة اليوم، سائلًا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن المديرية أعدت غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ تعلميات وضوابط إقامة صلاة الجمعة بمساجد المحافظة، مؤكدًا أنه فى حالة رصد أى مخالفة للتعليمات سوف يعود المسجد للإغلاق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفتح التدريجى لصلاة الجمعة بالضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف، منها أن يكون بالمسجد إمامًا أو خطيبًا معتمدًا من الأوقاف، وعدم فتح دورات المياه أو المواضئ وغلقها نهائيًا وعدم فتح دور المناسبات نهائيًا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

وتابع الشيخ ماجد راضى، أن من ضوابط وزارة الأوقاف للفتح التدريجى للجمعة عدم فتح أى اضرحة أو مقامات نهائيًا أو فتح الأبواب المؤدية إليها وعدم فتح مصليات النساء مع عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أى أنشطة وعدم تشغيل أى كولديرات أو ترك أى مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد وعدم فتح أى مكتبات داخل المسجد.

وأكد وكيل وزارة أوقاف السويس، أنه حفاظًا على سلامة الجميع والحرص على عدم التزاحم عند اكتمال العدد وفق العلامات التباعدية المحددة يتم الصلاة خارج المسجد إن وجد به ساحة خارجية ويتم فتح المسجد قبل صلاة الجمعة بعشرة دقائق وغلق المسجد بعد الصلاة بعشرة دقائق.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الائمة والخطباء الالتزام بتعليمات الوزارة فى خطبة الجمعة من حيث الموضوع والوقت المحدد مع ضرورة التنبيه على الضيوف الرحمن ومن باب الحرص على سلامتهم الالتزام بالضوابط الاتية، ضرورة ارتداء الكمامة، أصطحاب المصلين للمصليات الشخصية "سجادة صلاة شخصية"، الالتزام بالعلامات التباعدية بين المصلين، عدم المصافحة أو المعانقة، متابعة التعقيم والتطهير الشخصى المستمر.