مريدو سيدى أحمد الفولى بالمنيا عن عودة صلاة الجمعة: "النهاردة عيد"

المنيا -حسن عبد الغفار

وسط حالة من الفرحة العارمة تجمع مريدو سيدى أحمد الفولى على أبواب مسجده بالمنيا فى ساعة مبكرة من الصباح فرحا بعودة صلاة الجمعة من جديد، بعد توقفها 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، رجال ونساء وأطفال وذوى احتياجات خاصة، الجميع استقبل الجمعة الأولى بالفرحة وشهدت ساحة الفولى توزيع الأطعمة فرحا بعودة صلاة الجمعة .



مريدو سيدى أحمد الفولى بالمنيا (1)



مريدو سيدى أحمد الفولى بالمنيا (2)

ويقول الشيخ أحمد البيومى من الطرق الصوفية لليوم السابع: "النهارده يوم عيد حقيقي بعد عودة الصلاة وخاصة الجمعة، وهى فرحة حقيقية لنا وتعطينا الأمل فى عودة احتفالات الطرق الصوفية لمواليد الأولياء والصالحين"، مضيفا: "أقوم بعمل مائدة الرحمن منذ 40 عاما وكنت حزينا بشدة عند إغلاق المساجد ساعتها شعرت انى فقدت عزيز عندى.

وتابع: عودة صلاة الجمعة هى أمر جيد ومبشر ويعطينا الأمل فى عودة احتفالات الطرق الصوفية بالأولياء، والتى منعتنا عنها ظهور جائحة كورونا، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا حتى تعود الحياة مع الاستمرار فى تلك الإجراءات ساهمت اليوم فى نشر الفرحة بين المواطنين بعد عودة صلاة الجمعة.

فيما قال الحاج محمد وهو أحد مريدى سيدى أحمد الفولى: لا نستطيع وصف سعادتنا اليوم فقد أصبحنا فى عيد واليوم هو فرحتنا الحقيقية وكنا نتمنى أن يفتح مقام سيدى الفولى للزيارة ولو للحظات بسيطة، بإجراءات احترازية، مؤكدا أن اليوم ازداد الأمل فى عودة الاحتفالات من جديد مع الإجراءات الاحترازية والالتزام بها .

ومن ناحيته قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، إن صلاة الجمعة تمت فى 2500 مسجد على مستوى المحافظة وأن خطبة الجمعة كانت عن الأمل حياة، وأن الإسلام هو دين الحياه والامل والعمل.