مرور مطروح يشن حملة مرورية على السيارات لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور

مرسى مطروح _ حسن مشالى

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء أمس الخميس، على متابعة الحملة المرورية التى نظمتها إدارة مرور ومباحث مطروح، لمتابعة مدى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وشنت إدارة مرور ومباحث المرور بمطروح حملة بمدخل شارع الاسكندرية بمدينة مرسى مطروح لمراجعة جميع السيارات المارة والإطمئنان على إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة وتوقيع محاضر وغرامات فورية.

ووجه محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود إلزام السائقين بكافة مواقف السيارات بإرتدائهم والركاب للكمامة، مع أهمية الوعى بجهود الدولة المبذولة خلال الفترة الماضية، لتقليل عدد الاصابات، وضرورة التوعية للمواطنين، حفاظا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا.

اثناء الجولة المرورية