محافظ جنوب سيناء يستقبل إحدى ممثلات المجتمع المدنى لحل مشكلة الكلاب الضالة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس الخميس، "سناء عادل عزيزواصف"، إحدى ممثلات المجتمع المدني، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لحل مشكلة الكلاب الضالة بالشوارع عن طريق إجراء عمليات تعقيم لايقاف التناسل وخاصة للإناث، وكذا تعقيم الكلاب ضد السعار مع وضع علامة بالأذن لبيان حالة الكلب بأنه آمن .

وتم بحث تخصيص مكان للجمعية، حيث أنها غير هادفة للربح بمنطقة السفاري بشرم الشيخ لاستغلاله لايواء بعض الكلاب الضالة .

يشار إلى أن الجمعية قامت بعمل 95 عملية جراحية لتعقيم الكلاب خلال ثلاثة أشهر 88 عملية منهم إناث عن طريق أطباء بيطريين بشرم الشيخ، بالتعاون مع جمعية إيساف بالقاهرة، والجهاز التنفيذي بالمحافظة والطب البيطري بجنوب سيناء، حيث تم الإستعانة بصيادين كلاب متخصصين.

وتم التشاور حول إستمرار تلك العمليات ومنع قتل الكلاب في مدينة السلام شرم الشيخ للحفاظ علي المظهر الحضاري أمام دول العالم.